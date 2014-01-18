مورينهو: لم أبكِ بسبب مانشستر يونايتد

نفى البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي بشكلٍ قاطع ما تردد مؤخراً حول دخوله في نوبة بكاء هيستيرية لدى معرفته باختيار الاسكتلندي ديفيد مويس لخلافة مواطنه السير أليكس فيرغسون في تدريب فريق مانشستر يونايتد بدلاً منه.

ودحض المدرب البرتغالي ما قاله الصحافي الإسباني دييغو توريس في كتابه "عصر مورينهو" عن بكاء المدرب البرتغالي لعدم اختياره خليفة للمدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، السير أليكس فيرغسون.

وأكد "مورينهو" في تصريحاته التي نقلتها شبكة سكاي سبورتس أن كل ما ورد على لسان الصحافي الإسباني عارٍ عن الصحة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الشخص الذي كتب هذا الكلام لا يستحق الكتابة عنه أبداً.

وأشار المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني إلى أن "توريس" ضليع في اختراع القصص الوهمية عن فريق ريال مدريد، وعنه هو شخصياً.

ونصح مدرب نادي تشلسي، الصحافي الإسباني، بتأليف قصص للأطفال؛ لاسيما أنه يمتلك خيالاً واسعاً، على حد تعبير المدرب البرتغالي. وأضاف المدرب البرتغالي: "عندما غادرت فريق بورتو البرتغالي كنت آنذاك أمني النفس في خوض تجربة في إنجلترا، وقتها لم يكن هناك سوى فريق تشلسي، لكن عندما قررت الرحيل عن تشلسي أردت الذهاب إلى الملاعب الإيطالية أو الإسبانية، ولم أفكر أبداً وقتها في تدريب أي فريق آخر في إنجلترا غير تشلسي، بسبب عشقي لجماهير البلوز".

جدير بالذكر أنّ الصحافي الرياضي الإسباني دييغو توريس قد ذكر في كتابه "عصر مورينهو" أن المدرب البرتغالي قد انهار باكياً عند سماعه خبر تعيين المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس خليفةً للسير أليكيس فيرغسون.

وأوضح الصحافي الإسباني أن تعيين "مويس" مديراً فنياً لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان بمثابة الزلزال عند المدرب البرتغالي، حيث أحس "مورينهو" بأن "فيرغسون" خذله بعدما كان يعتقد أنه الخليفة الشرعي للمدرب الاسكتلندي.