"فينغر" يسعى لخطف "موهبة مغربية" من برشلونة

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، عن سعي الفرنسي آرسين فينغر، مدرب أرسنال، للحصول على خدمات المهاجم المنحدر من أصول مغربية منير حدادي، الذي يدافع عن ألوان الفريق الثاني لنادي برشلونة الإسباني، وينتهي عقده خلال العام الحالي.

وذكرت الصحيفة أن فينغر يراقب حدادي عن كثب، ويأمل نجاح مساعيه في التعاقد معه، بعدما تألق بشكل لافت مع برشلونة، واعتلى قائمة هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب، التي تقام خلال الموسم الحالي لأول مرة.

وطبقاً للصحيفة فإن العديد من الأندية الأوروبية تطمع في اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، الذي يقوده مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا.

وتوهّج حدادي كثيراً مع برشلونة خلال الموسمين الأخيرين، لكنه لم ينل بعد فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق الأول، وإن كان الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خيراردو مارتينو قد استدعاه للمشاركة في تدريبات الفريق.

ولدى فينغر تاريخ طويل في استقطاب المواهب الشابة والمجهولة، وإعادة بيعها من جديد بعد سنوات مقابل مبالغ طائلة، كما حصل مع نجم برشلونة الإسباني حالياً سيسك فابريغاس، وغيره من اللاعب الموهوبين.

يذكر أن برشلونة ضم حدادي عام 2011 من نادي رايو ماياهوندا، المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، والذي يتخذ من العاصمة مدريد مقراً له، بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية التي فطنت لموهبة اللاعب المغربي، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي.

