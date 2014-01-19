إبراهيموفيتش: مهارات ميسي تُحاكي ألعاب الفيديو

أشاد مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها زميله السابق في نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفًا إياه باللاعب الاستثنائي.



ووصف المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، في تصريحات لشبكة "إي.سي.بي.إن"، زميله السابق ليونيل ميسي، باللاعب الاستثنائي؛ مُؤكدًا بأنه قد عاد من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا برغبة وجوع أكبر من أجل التألق.



وأضاف هداف فريق باريس سان جيرمان: "ميسي، يقوم بأشياء لا تجدها سوى في ألعاب الإكس بوكس، هدفه الثاني في خيتافي كان ساحرًا، إنه يعود وشهيته مفتوحة، ومشاهدته يلعب أمر مسلٍ للغاية".



وأبدى مهاجم المنتخب السويدي أسفه بعد فشل منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، مُؤكدًا بأنه كان يُمني النفس بالمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، لاسيما وأنها تُقام في البرازيل، البلد المفضل بالنسبة له.



وأعرب "إبرا" عن إعجابه الكبير بكرة القدم البرازيلية، مُشيرًا إلى أنّ كرة القدم الحقيقية قد بدأت في البرازيل.