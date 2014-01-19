المرزوقي يفاجئ الاتحاديين بـ"الاستقالة"

قدم الدكتور خالد المرزوقي، رئيس هيئة أعضاء شرف نادي اتحاد جدة، استقالته رسمياً بعد بدء تصويت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار رئيس جديد للنادي.

وأرسل المرزوقي خطاباً للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل يتضمن أسباب استقالته والتي أكد أنها بسبب الحملة الإعلامية الهائلة على هيئة أعضاء الشرف والضغوط الكبيرة التي تمارس عليها.

واختار الاتحاد قبل قليل إبراهيم البلوي رئيساً جديداً لناديهم وهو ما ربطه بعض أعضاء الجمعية العمومية بأن الاستقالة كانت لذات السبب لا سيما وأن منصور البلوي شقيق رئيس نادي الاتحاد الحالي انتقد المرزوقي في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية.