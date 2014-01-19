الهلال يرفض مطالب الدوسري لتجديد عقده

تسعى إدارة الهلال السعودي إلى إنهاء مفاوضاتها مع لاعب الفريق عبدالعزيز الدوسري لتجديد عقده الاحترافي قبل دخوله فترة الـ6 أشهر، والتي تتيح له الانتقال لأي نادٍ دون الرجوع لناديه.

وسيكون الدوسري لاعباً حراً بعد مباراة فريقه أمام الرائد يوم السبت المقبل في المرحلة الـ19 من دوري جميل، وهو ما يقلق إدارة ناديه التي تخشى دخول أكثر من نادٍ في المفاوضات ويتسبب في رفع قيمة عقده.

وبالرغم من اقتراب المدة فإن الإدارة الهلالية لم تتوصل حتى الآن لاتفاق مع الدوسري بعد رفضها لمطالب اللاعب المالية، والتي اعتبرتها عالية مقارنة مع ما يقدمه اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن أسباب رفض الهلال لمطالب اللاعب يعود لكثرة إصابته في السنوات الأخيرة, بينما أبدى اللاعب استياءه من طريقة إدارة المفاوضات من قبل ناديه والتي يرى أنها غير مناسبة لكثرة تغيير المفاوض.

يذكر أن نادي الهلال شهد في السنوات الأخيرة انتقال أكثر من لاعب خلال فترة الـ6 أشهر الحرة، ومن أبرزهم خميس العويران وأحمد الدوخي وأحمد الفريدي وأسامة هوساوي وعيسى المحياني.