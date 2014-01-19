اليوم.. الاتحاديون يختارون رئيس ناديهم الجديد

تختار الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، اليوم الأحد، رئيساً جديداً للنادي الذي احتفل أخيراً بعيد ميلاده الـ٨٧ قبل أيام.

وسيصبح الرئيس الجديد مسؤولاً عن تسوية مشكلات النادي الثمانيني الكبيرة على المستوى المالي، في وقت يتطلع فيه عشاق "العميد" لعودة فريقهم الذي سبق له المشاركة مرتين في مونديال الأندية عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧.

وسيضطر ٣١٥ عضواً (١١٤ عضو شرف و٢٠١ عضو عامل) لاختيار واحد من المرشحين الأربعة لرئاسة النادي (أحمد كعكي، إبراهيم البلوي، ماهر بندقجي ومدحت قاروب) بعد أن انسحب الإعلامي عدنان جستنية السبت من سباق الترشح.

وستبدأ عملية التصويت عند الثانية عشرة من ظهر الأحد على أن يستمر لست ساعات قبل أن تبدأ عملية فرز الأصوات عند السادسة والنصف يُعلن بعدها الرئيس الجديد للنادي.

وكانت مناظرة عُقدت في أحد فنادق جدة بين المرشحين الخمسة (قبل انسحاب جستنية)، حضرها عدد من أعضاء شرف النادي، على رأسهم رئيس هيئة أعضاء الشرف خالد المرزوقي، والرؤساء السابقون للاتحاد أحمد مسعود، محمد بن داخل وإبراهيم علوان، عرضوا فيها ملفاتهم الانتخابية، وكيف سيديرون النادي الذي يرزح تحت وطأة الديون، وضغوط المحبين الذين يبحثون غداً عمن سيؤمن مستقبل ناديهم الأصفر.