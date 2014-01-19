وزير الرياضة المصري يتراجع عن قرار إستقالته

تمكن حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري من إقناع وزير الرياضة، طاهر أبو زيد، بالتراجع عن تقديم استقالته، إلى حين دراسة الوضع القانوني لقرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي.

واتفق أبو زيد مع رئيس الوزراء، أن يخضع ملف مخالفات مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الدراسة التفصيلية من قبل الشؤون القانونية، في وزارة الرياضة ومجلس الوزراء، قبل إصدار قرار حل المجلس أو مد فترة عمله.

من جانبه، أكد أبو زيد، استمراره في المنصب الوزاري، مشيرا أن ما حدث في اجتماع مجلس الوزراء اليومي، يعتبر أمرا طبيعيا، وقال: "لم ولن أتقدم بالاستقالة ومستمر في عملي من أجل محاربة الفساد، وملاحقة المفسدين، فهدفي هو تنقيح الوسط الرياضي من أي فساد مهما كان حجمه، ولا أنظر إلى الأسماء أو الكيانات فقط حجم المخالفات من الشؤون القانونية".

وتداولت أنباء حول استقالة وزير الرياضة المصري بعد حلّ مجلس إدارة النادي الأهلي، بناء على المخالفات التي وردت بتوصية من اللجنة القانونية وشملت 16 مخالفة مالية، وأثارت ضجة في الشارع الرياضي المصري.

يذكر أن أبوزيد، يعتبر لاعبا سابقا، في منتخب مصر لكرة القدم، وتم تعيينه وزيرا للرياضة في التشكيلة الحكومية المصرية الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بعد ثورة 30 يونيو.

