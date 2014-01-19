مثلث الرعب المدريدي يبث الذعر في "الليغا"

فرض ثلاثي خط الهجوم في نادي ريال مدريد الإسباني، المتكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، والويلزي غاريث بيل؛ نفسه بقوة هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقاد الثلاثي الناري فريق العاصمة الإسبانية للفوز على فريق ريال بيتيس صاحب المركز الأخير 5-صفر، مساء السبت، في الجولة 20 من بطولة الدوري الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهزت صحيفة "ماركا" الإسبانية فرصة تسجيل كل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وغاريث بيل، في مباراة بيتيس، لتتغنى بثلاثي خط المقدمة في نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب الصحيفة المقربة من نادي العاصمة الإسبانية، فإن هذه هي المباراة الثانية التي يُحرز فيها الثلاثي هدف لكل منهما، بعد مباراة "ألميريا" في الجولة 14 بالليغا، والتي أقيمت يوم 23 نوفمبر الماضي.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن التناغم الكبير بين مثلث الرعب المدريدي قد أضفى قوة هُجومية خارقة للنادي الملكي، إذ بلغت حصيلة الأهداف التي أحرزها ثلاثي الريال هذا الموسم في البطولات الثلاث، الليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، 54 هدفًا، حيث استحوذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أعلى نسبة من الأهداف بواقع 31، مقابل 13 هدفًا لبنزيمة، و10 أهداف للويلزي غاريث بيل.