مورينهو "الجديد" .. يُقلل من قيمة ريال مدريد

قلّل المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني، يورغن كلوب، من قيمة نادي ريال مدريد الإسباني، مُستبعدًا إياه من المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام.

وأكّد المدرب الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، بأنّ نادي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد، لا يملك حظوظًا للمنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ وذلك في ظل تواجد فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأشار مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني إلى أن "ريال مدريد" لن يستطيع الفوز على بايرن ميونخ في حال تصادم الفريقين في النسخة الحالية من أمجد الكؤوس الأوروبية.

وأضاف كلوب: " بايرن ميونخ في الوقت الحالي فريق لا يُقهر، إذا لم تمتلك أندية مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي الفرصة للتغلب عليه، فكيف سيستطيع دورتموند هزيمتهم؟".

واختتم المدرب الملقب بـ"مورينهو الجديد" حديثه قائلًا:" فريق برشلونة الإسباني هو الوحيد القادر على مجاراة بايرن ميونخ في الوقت الحالي، لكن شريطة أن يتواجها في مباراة واحدة فقط ، وليس في مباراتين".