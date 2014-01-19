ناصر الشمراني.. مسلسل مرعب في تاريخ الأندية السعودية

بات المهاجم السعودي ناصر الشمراني على مقربة من دخول مرحلة تاريخية جديدة، حيث يملك صاحب الـ30 عاماً، 124 هدفاً حتى الآن، وتفصله سبعة أهداف عن احتلال وصافة "هداف" الدوري السعودي على مدار التاريخ، إذ يحتل ماجد عبدالله الصدارة بـ180 هدفاً، فيما يليه الراحل فهد الحمدان بـ131 هدفاً.

ولعب الشمراني دوراً حاسماً في تغيير خارطة الكرة السعودية، ومنذ عام 2004 وحتى الآن يعتبر الشمراني المهاجم الأكثر رعباً لمدافعي وحراس الأندية السعودية، فقد أحرز الفهد الأسمر الكثير من الأهداف داخل المسابقة الكبرى بالبلاد.

حكاية عازف الفرح

ونالت الأندية الكبرى نصيباً وافراً من ابن مكة، ويعتبر مرمى الاتحاد الأكثر ضرراً، فقد أصيب بـ12 هدفاً حتى الآن، ونجح اللاعب البالغ من العمر 361 شهراً في دفع الأهلي والنصر لضريبة عادلة بـ11 هدفاً.. وكان الهلال أكبر الناجين من بين الأندية السابقة بـ4 أهداف في شباكه.

ونشأ الشمراني في فريق الوحدة، ولفت الأنظار كلاعب موهوب، وقررت إدارة نادي الشباب ضم الفتى المكيّ في الرابع من شهر أغسطس 2007. وغادر ناصر إلى حي الصحافة (شمال العاصمة السعودية الرياض) مقابل 13 مليون ريال سعودي (3 ملايين و470 ألف دولار أميركي).

وعاش اللاعب المولود في 23 نوفمبر عام 1983، عصراً زاهياً مع الشباب قبل أن تحدث مشكلة بينه وبين مدرب الفريق البلجيكي السابق ميشيل برودم، واتخذ حينها الشمراني قراراً بالرحيل إلى الجار الكبير "الهلال".

في صيف يونيو 2013 الساخن، أنهت إدارة نادي الهلال التعاقد مع هداف الدوري السعودي أربع مرات، مقابل 40 مليون ريال سعودي (10 ملايين و667 ألف دولار أميركي)، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قيل حينها إن الشمراني تكفل بـ7 ملايين ريال لفريق الشباب، رغبة في الخروج منه.

وبالرغم من إجراء ناصر لعمليتين جراحيتين في الركبة، لايزال عازف الفرح يواصل العزف على قيثارته التهديفية، مسجّلاً هذا الموسم 14 دورياً، وبمعدل هدف لكل 112 دقيقة.

ويفصل عازف الفرح عن رقم ماجد عبدالله 56 هدفاً، ويأمل الشمراني بإزاحة الأسطورة السعودية عن عرشه، قبل الاعتزال في المواسم المقبلة مع فريقه الحالي الهلال.