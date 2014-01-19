"ماركا" الإسبانية تشيد بهدف لاعب سعودي "شاب"

أشادت صحف رياضية عالمية عدة، من بينها صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، بالهدف الذي سجله لاعب الوسط السعودي زكريا سامي، خلال مباراة منتخب بلاده الأولمبي أمام أوزباكستان ضمن بطولة كأس آسيا تحت 22 عاماً، المقامة في العاصمة العمانية مسقط.

وصوب سامي الكرة بمهارة ودقة في مرمى الحارس الأوزبكي من خارج منطقة الجزاء، لتسكن سقف المرمى في الدقيقة 60، علماً أن المباراة انتهت بفوز "الأخضر" بهذا الهدف الوحيد، الذي ضمن له بلوغ ربع نهائي البطولة.

وأشادت "ماركا" بهدف سامي، مؤكدة أنه أحد أجمل الأهداف التي سُجلت خلال هذا الأسبوع، وأثنت على مهارة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، بعدما لعب الكرة بطريقة مثالية وأسكنها الشباك على طريقة اللاعبين الكبار.



