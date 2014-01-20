الأولمبي السعودي يهزم أستراليا ويتأهل لنصف النهائي

تأهل المنتخب الأولمبي السعودي إلى الدور نصف النهائي لكأس آسيا تحت 22 عاماً بعد فوزه على استراليا 2-1 في الدور ربع النهائي.

وافتتح اللاعب عبدالفتاح عسيري التسجيل للمنتخب السعودي عند الدقيقة 58, وأضاف اللاعب عبدالله العمار الهدف الثاني في الدقيقة 62, وسجل هدف استراليا الوحيد مهاجمه بيتروس سكابيتس عند الدقيقة 77.

وسيواجه الاخضر السعودي نظيره الأردني الذي تجاوز المنتخب الاماراتي بهدف نظيف في الدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

وبدأ الاخضر مسيرته في هذه البطولة بخسارة من العراق, وتمكن من الفوز على منتخبي الصين وأوزبكستان ليتأهل كثاني المجموعة بـ6 نقاط خلف العراق المتصدر بـ9 نقاط.