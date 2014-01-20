الرياض.. الأقرب لاستضافة خليجي 22

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من المقام السامي يطلب نقل خليجي 22 الذي سيقام يوم 13 نوفمبر المقبل من جدة إلى العاصمة الرياض.

وكشفت مصادر "العربية.نت" ان اتحاد القدم رد بخطاب للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل أوضح فيه أن محافظة جدة جاهزة لتنظيم البطولة، وأن البنية التحتية على أكمل وجه، وأنهم جاهزون لنقل البطولة للرياض في حال طلب منهم ذلك.

ومن المنتظر أن يحسم مكان إقامة البطولة خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن لجان التفتيش أوقفت زيارتها حتى يتم الفصل النهائي في مكان إقامتها, وتشير التوقعات إلى أن البطولة ستقام في العاصمة الرياض بنسبة كبيرة.

من جانبه أوشك اتحاد القدم على بيع كافة حقوق نقل كأس خليجي 22 بعد تلقيه عروض عدة, وأكدت مصادر "العربية.نت" أن العروض المقدمة لا توازي المبلغ المطلوب من اتحاد القدم والذي كان أفضلها من شركة رياضية بمبلغ 15 مليون دولار، تشمل حصولهم على حقوق بيع النقل التلفزيوني وتذاكر المباريات واللوحات الإعلانية في الملعب, ومن التوقع إعلان اسم الشركة في منتصف شهر فبراير المقبل.

