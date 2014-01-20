روسيل: لم ندفع 95 مليون يورو لضم نيمار

يواجه ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الألإسباني لكرة القدم ضغوطا شديدة بسبب صفقة ضم اللاعب البرازيلي نيمار لصفوف الفريق الصيف الماضي، حيث ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن النادي الكاتالوني دفع 95 مليون يورو (129 مليون دولار) لضم اللاعب.

وكان روسيل قد صرح أنه أنفق 57 مليون يورو لشراء نيمار من نادي سانتوس البرازيلي قبل سبعة أشهر.

ولكن صحيفة "موندو" المدريدية أكدت اليوم أن روسيل دفع إجمالي 95 مليون يورو لضم نيمار /21 عاما/ في صفقة معقدة ضمت، إلى جانب اللاعب، الشركة التي تملك جزءا من حقوق بيع اللاعب وكذلك وكيل أعماله الذي هو في واقع الأمر والد نيمار.

وأوضحت "موندو" أنها تمكنت من الوصول إلى الوثائق التي قدمها روسيل إلى قاض المحكمة الوطنية بابلو روث الذي يحقق في الصفقة، بعدما تقدم أحد أعضاء برشلونة بشكوى مدنية إلى المحكمة يتهم فيها روسيل بأنه لم يكن أمينا ولم يلتزم بالشفافية فيما يتعلق بهذه الصفقة.

ونفى روسيل صحة هذه المزاعم. ولكن روث لم ينشر بعد نتائج التحقيقات ولم يقرر بعد ما إذا كان سيوجه اتهامات لروسيل أم لا.

وكان نيمار /21 عاما/ اللاعب الوحيد الذي ضمه برشلونة هذا الصيف، حيث سجل اللاعب ستة أهداف لفريقه الجديد خلال 16 مباراة لعبها بجميع البطولات.

ويغيب نيمار حاليا عن صفوف برشلونة لمدة أربعة أسابيع تقريبا بعد إصابته بإلتواء في كاحله الأيمن خلال مباراة الفريق السابقة ببطولة كأس إسبانيا أمام خيتافي الأسبوع الماضي.

ولم يتمكن برشلونة من تحقيق أفضل من التعادل 1-1 أمام ليفانتي، أمس الأحد، في ظل غياب نيمار ليبقى الفريق في مركز الصدارة بالاشتراك مع أتلتيكو مدريد بترتيب الدوري الإسباني غير انه يتفوق بفارق الاهداف، في الوقت الذي ضاق فيه الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، إلى نقطة واحدة.