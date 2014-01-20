روما ويوفنتوس.. "قمة نارية" في كأس إيطاليا

يستضيف روما منافسه اللدود يوفنتوس، غدا الثلاثاء، في دور الثمانية من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم ساعيا لتعويض هزيمته صفر-3 في مواجهتهما الأخيرة بمسابقة الدوري المحلي.

وكان الفوز الذي تحقق في مطلع يناير الجاري باستاد "يوفنتوس" بتورينو ، سببا في اتساع الفارق الذي يتقدم به يوفنتوس حامل اللقب على روما بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي إلى ثماني نقاط. كما أنه كان نهاية سلسلة المباريات المتتالية التي لم يتعرض فيها روما للهزيمة.

ولم يشارك فرانشيسكو توتي قائد روما سوى في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق السابقة بالدوري الإيطالي عندما فاز على ليفورنو 3-صفر أمس الاول السبت. كما شارك كل من راديا ناينجولان وأليساندرو فلورينتزي في المباراة خلال الشوط الثاني فقط.

وقال توتي: "إننا ننتظر مواجهة يوفنتوس الآن .. إنها مباراة مهمة حقا بالنسبة لنا، سواء لما تتمتع به من قيمة أو لأنها ستقودنا للتأهل في الكأس".

من جانبه، أراح أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس لاعبيه الدوليين ليوناردو بونوتشي وأندريا بيرلو خلال فوز فريقه 4-2 على سامبدوريا يوم السبت. ويتوقع أن يجري كونتي مزيدا من التغييرات أمام روما في "ستاديو أولمبيكو".

ويحل ماركو ستوراري محل الحارس الأساسي ليوفنتوس جانلويجي بوفون، بينما يلعب فابيو كوالياريللا وسيباستيان جوفينكو محل كارلوس تيفيز وفيرناندو يورنتي في الهجوم غدا.

وقال كونتي: "في الموسم الماضي أيضا، منحنا الفرصة لجميع اللاعبين للعب في بطولة الكأس .. إذا ما واصلنا مشوارنا في بطولة الكأس فهذا يعني أن الفريق سيلعب كل ثلاثة أيام، وهذا وفقا لجدول مباريات أعتبره مجنونا".

وفي مواجهات أخرى بدور الثمانية لكأس إيطاليا، يلتقي آيه سي ميلان مع أودينيزي بعد غد الأربعاء. بينما يلتقي فيورنتينا مع فريق الدرجةالثانية سيينا في ديربي توسكانا الخميس المقبل. أما المواجهة الرابعة الأخيرة في دور الثمانية فتجمع بين نابولي ولاتسيو في 29 يناير.

وستكون مباراة أودينيزي هي الثانية فقط بالنسبة لمدرب ميلان الجديد كلارنس سيدورف منذ توليه هذا المنصب، وكان اللاعب الهولندي السابق حقق بداية ناجحة مع ميلان عندما قاده للفوز على هيلاس فيرونا 1-صفر أمس الأحد في الدوري.

وقال سيدورف: "هذه النقاط الثلاث جيدة لرفع روحنا المعنوية وجيدة بالنسبة للجماهير وستعزز شعورنا بالتفاؤل. شكرت اللاعبين على الإرادة التي أظهروها للعب بهذا المستوى ولكننا بحاجة إلى الوقت والتكرار والكثير من التدريبات".

وتقام منافسات الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بنظام الذهاب والعودة يومي الخامس و12 من فبراير المقبل، على أن يقام النهائي نفسه في الثالث من مايو المقبل.

