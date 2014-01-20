ريبيري: أنا الأحق بالكرة الذهبية

أعرب لاعب كرة القدم الفرنسي فرانك ريبيري مجددا عن خيبة أمله لعدم الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، ولكنه تعهد بأن يركز الآن مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني في النصف الثاني من الموسم الحالي، وكذلك مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال ريبيري في مقابلة نشرتها صحيفة "أبيندتسايتونغ" ، إنه كان يجب أن يفوز بالجائزة التي قدمت، الاثنين الماضي، إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وأوضح ريبيري أنه كان الأجدر بالجائزة لأنه فاز مع بايرن بخمسة ألقاب في عام 2013 ولم يفز رونالدو بأي لقب مع الريال في العام نفسه.

وقال ريبيري "فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى الفردي. رونالدو لم يفز بشيء في 2013 . لست حزينا ولكن هذا يجرح قلبي.. هذا لن يدفعني للخطأ. أشعر بالفخر. أفتخر بأنني وصلت للتصفية النهائية على جائزة الكرة الذهبية. ولكنني أشعر بأنني كنت أستحق الجائزة. الجميع أخبروني بأنني سأفوز بها. ولكن وليكن. الآن ، يجب أن تظل رأسي مرفوعة".

وفاز رونالدو بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته الكروية حيث كانت المرة الأولى في 2008، وكسر اللاعب بهذا احتكار الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني للجائزة حيث فاز ميسي بالجائزة على مدار السنوات الأربع الماضية.

وتوج ريبيري بألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع فريق بايرن على مدار 2013، كما تأهل مع المنتخب الفرنسي لمونديال 2014 بالبرازيل، ولكنه حل ثالثا في السباق على جائزة الكرة الذهبية خلف رونالدو وميسي.

وأعرب ريبيري عن اندهاشه من أن ثلاثة لاعبين فقط من فريق بايرن اختيروا ضمن تشكيلة منتخب العالم لعام 2013 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" حيث ضمت التشكيلة معه كلا من زميليه فيليب لام وحارس المرمى مانويل نيوير، كما لم تضم أي لاعب من فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي بلغ نهائي دوري الأبطال أمام بايرن.

وقال رييبيري: "أحرزنا خمسة ألقاب، وصنعنا التاريخ. من فعل هذا من قبل ؟ دورتموند أيضا غاب عن القائمة".

وقال ريبيري إنه كان بحاجة إلى التعبير عن استيائه مجددا، ولكنه سيركز الآن مع بايرن والمنتخب الفرنسي.

ويستأنف بايرن بعد أيام قليلة رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني "بوندسليغا" بمباريات الدور الثاني عقب انتهاء العطلة الشتوية، علما بأنه أنهى الدور الأول على الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه وتبقى له مباراة مؤجلة.

وقال ريبيري: "أركز مع النادي. أشعر فعلا بالسعادة مع بايرن وأتطلع لكأس العالم. الكرة الذهبية لم تعد تروق لي. كنت بحاجة فقط لأقول هذا ولكن القضية أغلقت".