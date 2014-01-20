صاروخ روماني "عابر للقارات".. يُثير موجة إعجاب

أثار الهدف الرائع الذي أحرزه صانع ألعاب فريق ريزسبور التركي، الدولي الروماني فلورين لوسيان سيرنات، في مرمى فريق هانوفر 96 الألماني، موجة إعجاب كبيرة في الأوساط الرياضية في العاصمة الرومانية بوخارست.



وخطف اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الأضواء في مباراة فريقه أمام فريق "هانوفر 96" الألماني في المباراة الدولية الودية التي أقيمت استعدادًا لمباريات مرحلة الإياب في أوروبا؛ وذلك بعد الهدف الرائع الذي أحرزه من تسديدة صاروخية من على بعد 30 ياردة من المرمى.



وحظي الهدف الذي أحرزه اللاعب الروماني بإقبال جماهيري واسع على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جذب عشرات الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة على موقع "يوتيوب"، في الوقت الذي تناقله عددٌ كبير من رواد موقعي "فيسبوك" و "تويتر".



ونال "سيرنات" قدرًا كبيرًا من إعجاب العديد من صحف رومانية، حيث لم تتردد صحيفة "سبورت" الرومانية في التعبير عن قيمة وإمكانيات ومهارات اللاعب، كما طغت الإشادة بالهدف الذي سجّله اللاعب على الصفحات الأولى من صحيفة "برو سبورت".



كما وقع الاختيار عليه كواحد من الأهداف الأجمل التي سُجلت على مدار الأسبوع الماضي في شتى ملاعب كرة القدم العالمية، وذلك بحسب ما أعلن عنه موقع " great 101 goal" العالمي المختص في رصد الأهداف الأجمل في العالم.