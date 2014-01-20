قاهر برشلونة: مواجهتهم 3 مرات كالذهاب لطبيب الاسنان

شبّه المدير الفني لفريق ليفانتي الإسباني، خواكين كاباروس، مواجهة برشلونة بشكلٍ متكررٍ "3 مرات" في ظرف "10 أيام"، بالذهاب إلى عيادة طبيب أسنان لثلاث جلسات متكررة.

ولم يجد المدرب الباسكي، خواكين كاباروس، سوى هذا التشبيه للتعبير عن معاناته في مواجهة الفريق الكاتالوني لثلاث مرات في غضون "10 أيام" فقط، حيث كان فريق "ليفانتي" قد واجه برشلونة على ملعبه "سيوتات دي فالنسيا"، البارحة، ضمن الجولة 20 للدوري الإسباني لكرة القدم، ومن المرتقب أيضًا أن يُواجه "البارسا" في كأس إسبانيا.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو دبيورتيفو" الإسبانية: "سيكون الأمر بمثابة زيارة طبيب الأسنان ثلاث مرات، سنخوض ربع النهائي بشغف كبير لأنه في هذه المرحلة من المسابقة من الجيد أن تواجه فريقا مثل برشلونة".

وبدا "كاباروس" سعيدًا بأداء لاعبيه عقب نهاية مباراة فريقه أمام برشلونة والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله لحساب المرحلة الأولى من إياب الدوري الإسباني لكرة القدم.

إلا أنه لم يُخفِ صعوبة الحفاظ على نفس الوتيرة عند مواجهة الفريق الكاتالوني، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم بعد غد الأربعاء.