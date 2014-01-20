كالديرون مدرباً لريال بيتيس

عين ريال بيتيس صاحب المركز الاخير في الدوري الاسباني لكرة القدم الارجنتيني غابريل كالديرون مدربا لفريقه، خلفا لخوان كارلوس خاريدو المقال من منصبه عقب الخسارة الثقيلة على ارضه امام ريال مدريد صفر-5 الاحد.

وسبق ان لعب كالديرون (53 عاما) في صفوف ريال بيتيس بين عامي 1983 و1987، وآخر مهمة تدريبية له كانت مع منتخب البحرين.

وذكر النادي في بيان له على موقعه الالكتروني: "كالديرون هو المدرب الجديد لريال بيتيس، لقد وقد عقدا حتى نهاية الموسم مع فرصة موسم اضافي".

واقيل خاريدو بعد ان قاد الفريق في عشر مباريات فقط حيث تولى المهمة قبل نحو شهر ونصف الهشر.

وتأهل ريال بيتيس الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على حساب روبن كازان الروسي، لكنه خرج من ثمن نهائي مسابقة كأس اسبانيا الاسبوع الماضي امام اتلتيك بلباو (الذهاب 1-صفر والاياب صفر-2).

