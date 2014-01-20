مورينهو يحطم الأرقام القياسية.. وصل إلى 100 انتصار

واصل المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما بات "أسرع" مدرب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يصل إلى 100 انتصار.

وأضاف المدرب البرتغالي رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد أن قاد فريقه تشلسي للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهدافٍ لهدف في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحطم المدير الفني لفريق "البلوز" الرقم القياسي المسجل باسم المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاسكتلندي، السير أليكس فيرغسون، حيث جاء فوز المدرب البرتغالي رقم "100" في الدوري الإنجليزي في مباراته رقم "142" في بطولة "البريميرليغ".

في حين، كان "فيرغسون" قد وصل إلى الفوز رقم 100 له بعد 167 مباراة، وجاء مدرب فريق أرسنال الحالي، الفرنسي آرسين فينغر، في المرتبة الثالثة، إذ حقق المئوية بعد 179 مباراة ، أما المرتبة الرابعة فقد جاءت من نصيب الإسباني رافائيل بنيتيز، الذي حقق المئوية في 181 مباراة خاضها رفقة فريقي ليفربول وتشلسي، ومن بعده الاسكتلندي كيني دالغليش، الذي حقق هو الآخر المئوية، في 197 خاضها مع فرق مباراة مع ليفربول وبلاكبيرن ونيوكاسل.