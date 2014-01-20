ميلان.. يعود للانتصارات في المهمة الأولى لـ"سيدروف"

تقدم فريق ميلان خطوة إلى الأمام بعد النتائج السلبية في المباريات السابقة بعد نجاحه في الفوز بهدف نظيف على فريق فيرونا في أول مباراة لمدربه الهولندي كلارنس سيدروف الذي استلم دفة الفريق الفنية خلفاً للمدرب المقال أليجري.

وتحقق الفوز من ركلة جزاء احتسبت إثر إعاقة من المدافع الأوروغوياني اليخاندرو غونزاليز للبرازيلي ريكاردو كاكا نفذها بنجاح ماريو بالوتيلي (82).

ورفع الفوز ميلان من المركز الحادي عشر إلى التاسع برصيد 28 نقطة.

فرط نابولي الثالث بفوز كان في متناوله على مضيفه بولونيا الجريح واكتفى بالتعادل معه 2-2.

وبدا نابولي في طريقه للعودة من ملعب بولونيا بفوزه الرابع عشر هذا الموسم، بعد أن تقدم على مضيفه حتى الدقيقة الاخيرة قبل ان تهتز شباكه بهدف التعادل، ما جعله يخسر نقطتين هامتين والتخلف عن روما الثاني، الفائز امس السبت على ليفورنو (3-صفر)، بفارق 4 نقاط ويوفنتوس حامل اللقب والمتصدر الذي فاز السبت ايضا على سمبدوريا (4-2)، بفارق 12 نقطة وهو ما يصعب مهمته في منافسة فريق "السيدة العجوز" على اللقب.

وكان بولونيا الذي لم يحقق سوى 3 انتصارات هذا الموسم، البادئ في التسجيل في الدقيقة 37 عبر رولاندو بيانكي بكرة رأسية اثر عرضية من اليساندرو ديامانتي (37).

وانتظر فريق المدرب الاسباني رافايل بينيتيز حتى الدقيقة 62 ليدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها الارجنتيني غونزالو هيغواين بعد خطأ داخل المنطقة ارتكبه النمسوي جيورجي غاريكس على السويسري بليريم دزيمايلي.

واعتقد الجميع أن الفريق الجنوبي سيعود من "ستاديو ريناتو ديلا آرا" بالنقاط الثلاث بعد أن منحه الإسباني خوسيه كاليخون التقدم في الدقيقة 80 إثر تمريرة من هيغواين بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن بيانكي ضرب مجددا وأنقذ فريقه من الهزيمة بهدف قاتل سجله في الدقيقة الاخيرة اثر ركلة ركنية وذلك رغم النقص العددي في صفوفه فريقه بعد طرد اليوناني بانايوتيس كوني في الدقيقة 84.

واستفاد فيورنتينا من تعثر نابولي ليصبح على بعد 3 نقاط من المركز الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما عوض بدوره تعادله في المرحلة السابقة امام تورينو (صفر-صفر) بفوزه الكبير على مضيفه كاتانيا بثلاثة أهداف للأرجنتيني ماتياس فرنانديز (25) واليساندو ماتري (28 و41).

ورفع فريق المدرب فينشنزو مونتيلا رصيده الى 40 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، فشل انتر ميلان في تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة على التوالي وذلك بسقوطه القاتل أمام مضيفه جنوى بهدف سجله لوكا انطونيلي في الدقيقة 83، ملحقا به الهزيمة الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 32 نقطة لكنه لم يفقد مركزه الخامس لصالح شريكه هيلاس فيرونا الوافد الجديد الذي سقط بدوره امام ضيفه ميلان صفر-1.

وتابع لاتسيو نجاحاته مع مدربه الجديد ادواردو ريا وحقق فوزا مهما على مضيفه اودينيزي 3-2.

وكان لاتسيو أقال في الرابع من الشهر الحالي السويسري من اصل بوسني فلاديمير بتكوفيتش وأسند المهمة إلى ادواردو "ايدي" ريا الذي حصد فريق العاصمة معه النقطة السابعة في 3 مباريات، وحقق اليوم فوزه رغم طرد لاعب وسطه النيجيري اوجينيي أونازي في الدقيقة 54 لنيله انذارين، وتخطى تخلفه مرتين قبل ان يفرض نفسه في الوقت القاتل.

وافتتح اودينيزي التسجيل في وقت مبكر من ركلة جزاء تسبب بها البلجيكي لويس بدرو كافاندا ونفذها بنجاح انطونيو دي ناتالي (8)، وعادل لاتسيو في الشوط الثاني من ركلة جزاء ايضا حصل عليها بعد اسقاط الحارس الصربي زيليكو بركيتش للمهاجم الالماني ميروسلاف كلوزه ونفذها انطونيو كاندريفا (62).

وتقدم اودينيزي مجددا عن طريق الغاني ايمانويل اغييمانغ بادو بتسديدة من خارج المنطقة (68)، ثم عادل لاتسيو بهدية من لاعب الوسط اندريا لاتزاري الذي حاول قطع كرة كافاندا فحولها خطأ الى مرمى فريقه (82).

وقال المدافع الدولي البرازيلي هرنانيس الكلمة الفصل في اللقاء بقذيفة بعيدة المدى (90) ليرتفع رصيد لاتسيو الى 27 نقطة في المركز العاشر.

وفاز بارما على مضيفه كييفو بهدفين لانطونيو كاسانو (27) واليساندرو لوكاريلي (4+90) مقابل هدف لالبرتو بالوتشي (15) في لقاء اضاع خلاله الضيوف ركلة جزاء ايضا عبر الايطالي-البرازيلي اماوري (24).

وتغلب تورينو على مضيفه المتواضع والصاعد حديثا ساسوولو بهدفين لتشيرو ايموبيلي (25 و48).

في المقابل، مني اودينيزي بهزيمته الرابعة في المباريات الخمس الاخيرة ووقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق اتالانتا فوزه الثاني على التوالي، بعد ان غابت عنه الانتصارات لست مراحل متتالية، وجاء على حساب ضيفه كالياري بهدف سجله جاكومو بونافنتورا (68).