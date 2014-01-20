الصج ينقال

لا يمكن التشكيك بأحقية نجم بحجم كريستيانو رونالدو في الفوز بلقب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم..، فهذا النجم البرتغالي الذي كان «ملك الاضواء» قبل ايام عقب اعلان النتيجة «التي توقعها الكثيرون سلفا».. و«سربها الفيفا»..، أمتعنا طوال العام الماضي واسهم في «انقاذ بلاده» بقيادتها الى نهائيات مونديال البرازيل 2014 في «لحظات قاتلة».. وحقق انجازات مع ريال مدريد..، ولكن المستغرب جدا هو ما دار خلف الكواليس في الفيفا قبل اعلان للنتيجة.. والتشكيك من قبل المصوتين في الاصوات التي منحوها حيث اتهموا الاتحاد الدولي «صراحة» بـ «تحويرها» وتغييرها.

كما ان المستغرب الا يفوز النجم ريبيري بالجائزة رغم انه قاد بايرن ميونيخ الى «خماسية تاريخية» ونال لقب افضل لاعب في اوروبا «قاهرا الثنائي رونالدو-ميسي».. حتى انه علق بقوله «ماذا افعل اكثر للفوز بالجائزة؟»..، فيما قال البعض «هل كان يتوجب على ريبيري ان يشتم بلاتر حتى يفوز؟»..، اما آخرون، فوصفوا ما جرى بأنه مجرد «مؤامرة».

قد يكون الفيفا في «دائرة الشك» او «مظلوما».. ولكن ما حدث حدث..، و«المولد انفض»!.

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رغم قساوة النتيجة..، فإن نجوم بايرن ميونيخ «ابهروا» الجماهير الكويتية باستعراض كروي مثير وبثمانية في مرمى «العميد الابيض» الكويتاوي.. وهو ما يشير الى فجوة كبيرة تفصلنا مع «الدول المتقدمة» كرويا.

الدروس لا تُعطى بالمجان..، فهناك اثمان ولا بد من ان نجتهد اكثر.

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فشل جديد للازرق الكويتي الاولمبي.. وصورة مهزوزة قدمها في سلطنة عمان عقب خروج وعروض مخيبة جدا في كأس آسيا تحت 22 سنة الاخيرة وقبلها في بطولة غرب آسيا..، وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول ما سياسة البناء المنتهجة في بناء منتخباتنا الوطنية من قبل اتحاد الكرة الكويتي.

انتهى الكلام ولنأت للنهاية والسلام.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية