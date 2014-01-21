إيتو.. يعتزم إنهاء مسيرته في مايوركا الإسباني

كشف المهاجم الكاميروني صامويل ايتو، وبعد ساعات على الثلاثية التي قاد بها فريقه تشلسي للفوز على غريمه مانشستر يونايتد (3-1) في الدوري الانجليزي الممتاز، انه يأمل انهاء مسيرته مع فريقه السابق ريال مايوركا الاسباني.

ووقع ايتو، الذي سيحتفل بعيد ميلاده 33 في مارس المقبل، عقدا مع تشلسي لمدة عام قادما اليه من انجلي ماخاشكالا الروسي وهو حر بالانتقال الى اي فريق يريد اعتبارا من الصيف المقبل.

وذكرت بعض التقارير ان مهاجم برشلونة الاسباني وانتر ميلان الايطالي السابق قد ينتقل للعب في الولايات المتحدة وبان فرق لوس انجليس غالاكسي ودي سي يونايتد وتشيفاس يو اس اي وسياتل ساوندرز وشيكاغو فاير تراقبه عن كثب، لكن يبدو ان النجم الكاميروني يفضل العودة الى الدوري الاسباني، حيث لعب لمدة 12 عاما بدأها مع ريال مدريد ثم ليغانيس واسبانيول ومايوركا وبرشلونة.

ودافع ايتو عن الوان مايوركا اعتبارا من عام 2000 على سبيل الاعارة من ريال مدريد قبل ان ينضم اليه نهائيا ويبقى في صفوفه حتى 2004، مسجلا في تلك الفترة 54 هدفا في 139 مباراة في الدوري ما دفع برشلونة الى خطف خدماته.

"سأحب دائما برشلونة لكني افضل شخصيا مايوركا"، هذا ما قاله ايتو للمحطة الاذاعية الاسبانية "كادينا كوبي"، مضيفا "نجلي يضغط علي من اجل ان انهي مسيرتي هناك (مايوركا)، فهو من هناك (ولد هناك). لقد وقعت مع تشلسي لخوض الموسم بأكمله وسأحاول الاستمتاع بذلك وبعدها سأعود الى مايوركا".