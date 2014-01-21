الاتحاد الإنجليزي يعاقب أنيلكا بسبب إشارة "كوينيل"

يصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، قراره بشأن معاقبة المهاجم الفرنسي نيكولا أنيلكا مهاجم نادي ويست برومويتش ألبيون بسبب إشارة توصف بأنها عنصرية قام اللاعب بعملها خلال مباراة لفريقه أمام ويستهام الشهر الماضي.

وكان اللاعب الفرنسي احتفل بتسجيل هدف بوضع يده اليسرى على ذراعه الأيمن المشدود في وضع مقابل لصدره ، فيما يعتبر إشارة لها دلالات معادية للسامية.

وادعى أنيلكا وقتها أنه أصدر هذه الإشارة تضامنا مع صديقه ديودون مبالا مبالا ، فنان كوميدي ابتكر إشارة "كوينيل" وتم حرمانه من تقديم عروضه في عدة مدن فرنسية بسبب الطبيعة المثيرة للجدل لما يقدمه.

وجاء في بيان لاتحاد الكرة الإنجليزي: "ورد إلينا أنه في الدقيقة 40 من المباراة أصدر أنيلكا إشارة مسيئة وغير لائقة بما يتعارض مع لوائح الاتحاد، كما أنها خرق بيّن للوائح الاتحاد بتضمنها مرجع لأصل عرقي".

وفي حالة إدانة أنيلكا فإنه يواجه عقوبة الإيقاف لخمس مباريات على الأقل.

وكانت شركة "زوبلا" الراعي الرسمي لويست برومويتش، أعلنت بالفعل أنها لن تجدد تعاقدها مع النادي عندما ينتهي بنهاية هذا العام بعدما وجهت اللوم للنادي الذي رفض اتخاذ إجراء من جانبه ضد اللاعب.