برشلونة يتعاقد مع مهاجم كولومبي "مغمور"

أعلن رئيس نادي كالياري الإيطالي، ماسيمو تشيلينو، عن انتقال مهاجم الفريق، الكولومبي فيكتور إيباربو، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأكّد "تشيلينو" في تصريحات صحافية كشفت عنها صحيفة "سبورت" بأنّ مهاجم فريق كالياري، الكولومبي فيكتور إيباربو، سينضم إلى صفوف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي برشلونة، الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة الكاتالونية، المقربة من أسوار ملعب "كامب نو"، عن صحيفة "يونيون سردا" الإيطالية بأنّ "إيباربو" سيُدافع عن ألوان الفريق الكاتالوني اعتبارًا من العام القادم.

ولم يكشف رئيس النادي الإيطالي عن أي تفاصيل أخرى بخصوص هذه الصفقة، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب الصحيفة الكاتالونية، لاسيّما وأنّ " فيكتور" لم يُسجل سوى 11 هدفًا في 94 مباراة رسمية خاضها رفقة فريق الـ"روزوبلو"، حيث ذكرت "سبورت" بأن من غير المعقول جدًا أن يتعاقد عملاق الكرة الإسبانية مع مهاجم مغمور كـ" إيباربو".

جدير بالذكر أنّ المهاجم الكولومبي قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، العام الماضي، لكنه رفض فكرة الانتقال إلى فريق "السيدة العجوز" معربًا عن سعادته بالبقاء في جزيرة سردينيا وملمحًا إلى رغبته في تجديد عقده الممتد حتى صيف عام 2015.