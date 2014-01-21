جزائري يشعل "حرباً" بين 3 منتخبات

يعتقد تيم شيروود، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أن نبيل بن طالب، لاعبه الشاب، سيشعل "معركةً" بين انجلترا وفرنسا والجزائر بسبب المستويات المتميزة التي يقدمها اللاعب الشاب مع فريق شمال لندن بعد إقالة البرتغالي أندريه فيلاش بواش أواخر العام الماضي.

وقال شيروود في تصريحات صحافية، نقلتها "غارديان" البريطانية عنه: "إذا استمر نبيل بتقديم مستوى جيد فإن المنتخب الانجليزي سيبحث عن تجنيسه، وهنا ستشتعل نار المنافسة على الفوز بخدماته". وتابع: "الآن بن طالب جاهز تماماً ليمثل فرنسا في كأس العالم، ولكن لا أعرف ماذا كانوا مهتمين به حالياً أم لا".

ولأنه انتقل لانجلترا منذ عام فقط، فإن بن طالب يحتاج إلى تجاهل أي نداء دولي من منتخب فرنسا الذي مثله بدرجة الشباب، وكذلك الجزائر التي ضمته الى قائمتها لمواجهة سلوفينيا ودياً مطلع شهر مارس المقبل حتى عام 2017، ليحصل على الجنسية البريطانية وبالتالي يرتدي قميص منتخبها الوطني.

وولد بن طالب (19 عاماً) في مدينة ليل الفرنسية لأبوين جزائريين، ولعب في صفوف نادي المدينة لفترة قبل أن يسرحه وينتقل الى انجلترا، حيث انتهى به المقام لاعباً في رديف توتنهام مطلع العام الماضي، وانتظر قرابة سنة ليحصل على بدايته الأولى مع نادي العاصمة.

وبات التجنيس مثار جدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية مؤخراً، عقب الأحاديث التي أكدت محاولة مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لضم عدنان يانوزاي، نجم مانشستر يونايتد إلى المنتخب، وهو الأمر الذي دعا جاك ويلشر، لاعب أرسنال ومنتخب انجلترا، لمعارضة الخطوة علناً، مؤكداً أن العيش في انجلترا لخمسة أعوام لا يجعلك انجليزياً.