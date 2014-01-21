دربي النويصر والبرقان

شدني الخلاف الصحي بين رئيس رابطة دوري المحترفين الأستاذ محمد النويصر والدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف حول تحديد سقف للمبالغ التي يتقاضاها اللاعبون المحترفون من أنديتهم، فالأول يرى ان اللاعبين لا صوت لهم في النقاش ومن الظلم أن يتخذ قرار بهذا الشأن من دون مراعاة ظروفهم والمساحة المتاحة لهم دولياً للظفر بأبسط حقوقهم حول مقدمات العقود وخلافه.

ويرى النويصر أن الأندية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تحديد ما يتقاضاه المحترفون بشرط أن يوضع سقف لمجموع المبالغ التي تمنح لجميع اللاعبين المحترفين على ألا تتجاوز مثلاً ال 70 مليون ريال سنوياً شريطة أن يحدد كل ناد أحقية كل لاعب سنوياً من خلال عطائه وقيمته.

وهذا سيحد من المبالغة في الصرف الكبير الذي أجهد الأندية ووضعها في مأزق كبير جعل بعضها يحرم من تسجيل لاعبين محترفين في الفترات المحددة رسمياً لهم؛ فيما يرى عراب الاحتراف د. البرقان أن اللاعب المحترف يجب ألا يتقاضى أكثر من مليوني ريال سنوياً بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه إذا كان عقده أربع سنوات مبلغ ثمانية ملايين ريال.

وبين النويصر والبرقان خلاف صحي ومفيد ويعمل المختصون حالياً على استثماره للوصول إلى الهدف المنشود الذي يخدم الكرة السعودية بصورة إيجابية على ان يتم اعتماد المحصلة النهائية في اجتماع اتحاد القدم المقبل.

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الكلام الأخير

الوقوف عند صغائر الأمور يقلل من قيمتك ومكانتك!

نقلاً عن "الرياض" السعودية