دل بييرو مطلوب في الدوري التايلاندي

يسعى فريق تايلاندي ميسور الى التعاقد مع أسطورة يوفنتوس مهاجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم السابق إليساندرو دل بييرو، بحسب ما كشف مديره الى وكالة فرانس برس، الثلاثاء.

ويخوض دل ببيرو (39 عاماً) موسمه الثاني مع سيدني الاسترالي، لكن يتردد أنه غير سعيد برغم نيله أكبر راتب في ناديه.

وقال برافوت ثافورنسيري، مدير نادي بي تي تي رايونغ: "بعثنا له برسالة لسؤاله عن الشروط، من بينها تفاصيل الراتب بحال قدومه. بعثنا بها قبل يومين، وقال دل ببيرو إنه بحاجة لأيام قليلة للتفكير.. أعتقد أن فرص قدومه تبلغ 60%".

وتعتبر بي تي تي من أكبر الشركات في تايلاند في مجالي النفط والغاز، وصعد فريقها مؤخراً الى الدرجة الممتازة ويريد التعاقد مع لاعب كبير قبل انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

موقف النادي الأسترالي الذي سجل له دل بييرو 14 هدفاً في موسم 2012-2013 عبر عنه المدير التنفيذي طوني بينياتا: "سنناقش مستقبله في الوقت المناسب (لدى انتهاء عقده). الصفقات التي يتحدث عنها شقيقه ووكيله تتعلق بهما لكن هناك تكهنات دوما حول لاعب من هذا الطراز".

وأمضى دل بييرو 19 عاماً مع يوفنتوس وأحرز لقب كأس العالم مع بلاده في 2006.

ويعتبر الانجليزي روبي فاولر أبرز الأجانب المحترفين في الدوري التايلاندي، عندما خاض فترة غير ناجحة في نهاية مسيرته مع موانغ ثونغ يونايتد في موسم 2011-2012.