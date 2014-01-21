رونالدو: أخطأت كثيراً.. ومنافسة ميسي مفيدة لي

اعترف مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه قد ارتكب سلسلة من الأخطاء في الماضي، مشيراً إلى أن أبرز تلك الأخطاء تصريحه الشهير الذي قال فيه إن الناس يحسدونه لأنه "شاب وسيم وثري".

وأكد اللاعب الأفضل في العالم، في تصريحات نقلتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أنه قد أخطأ حينما صرح قبل عامين بأن الجماهير تحقد عليه بسبب حالة الثراء والوسامة والشهرة والتألق التي يعيش فيها.

وقدم هداف الفريق الملكي، اعتذاره لكافة الجماهير على خلفية تصريحه الشهير الذي أعقب مباراة فريقه أمام دينامو زغرب الكرواتي، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار قائد المنتخب البرتغالي إلى أنه قد أدلى بتلك التصريحات وهو في حالة من غضب كبيرة، لا سيما في ظل الخشونة الكبيرة التي واجهها آنذاك من لاعبي فريق دينامو زغرب الكرواتي، والتي كلفته إصابة بجرح في كاحل القدم اليمنى استلزم تطبيبه بثلاث غرز.

وحول تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2013، ذكر اللاعب البرتغالي أنه سيسعى إلى مضاعفة جهده في العام الجديد، وذلك من أجل الحفاظ على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وعن الدموع التي ذرفها في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية بمقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية، اعترف رونالدو بأنه لم يستطع تمالك نفسه، وأنه تأثر كثيراً، خاصة عندما توجه إليه نجله، الأمر الذي جعل مشاعره تفيض بدرجة دفعته للبكاء.

وعن سؤال حول المنافسة مع مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أجاب رونالدو: "بطبيعة الحال، المنافسة مع ميسي تساعدني لكي أكون أفضل، الأمر لا يقتصر على ميسي، ولكن منافستي لكبار اللاعبين الآخرين تدفعني لتحقيق الأفضل".