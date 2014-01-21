صراع إنجليزي - ألماني على ضم حارس ريال مدريد

أبدى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رغبته الكبيرة في ضم حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، دييغو لوبيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فقد وضع المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي مانويل بيليغريني، نصب عينيه التعاقد مع حامي عرين نادي العاصمة الإسبانية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن المدرب التشيلي كان يأمل بالتعاقد مع قائد ريال مدريد، إيكر كاسياس، إلا أن رغبة "القديس" في الاستمرار رفقة النادي الملكي وراتبه الكبير جعلت المدرب يصرف النظر عنه، ويتجه لخيار ضم دييغو لوبيز.

ويسعى بيليغريني من خلال ضم لوبيز إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في النادي الإنجليزي، لاسيما في ظل الأداء الباهت لحارس مرمى "السيتيزن"، جو هارت، في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان نادي بروسيا دورتموند الألماني، قد أعلن هو الآخر عن رغبته في ضم الحارس الإسباني، دييغو لوبيز، وذلك بحسب ما كشفت عنه صحيفة "بيليد" الألمانية.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن النادي الألماني قد أبدى اهتمامه بضم الحارس الذي أثبت نفسه في فريق العاصمة الإسبانية منذ الموسم الماضي، وأصبح حارسًا أساسيًا في الفريق منذ أكثر من 12 شهراً.