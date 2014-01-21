فوسينيتش وغوارين.. صفقة تبادل بين يوفنتوس والإنتر

أشارت الصحافة الرياضية الإيطالية، أمس الاثنين، الى عملية مبادلة بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب وإنتر ميلان الخامس تشمل مهاجم الاول المونتينيغري ميركو فوسينيتش مقابل لاعب الوسط المهاجم لدى الثاني الكولومبي فريدي غوارين.

ولم يتم الإعلان رسمياً عن العملية التي كان يجب أن تتم ظهيرة اليوم بعد أن أجرى غوارين الزيارة الطبية الروتينية، وودع فوسينيتش زملاءه في يوفنتوس.

وتمنى مدافع وقائد يوفنتوس ليوناردو بونوتشي على حسابه في موقع تويتر لفوسينيتش "التوفيق في مغامرتك الجديدة".

وقد يكون بيان أصدره عشاق إنتر ميلان المأزوم (7 نقاط في آخر 8 مباريات) تحت عنوان "النقطة التي طفح منها الكيل"، ادى الى تأخر المفاوضات.

وأكدت الصحف أن العملية قد تتم خصوصاً أن مدرب يوفنتوس انطونيو كونتي قد يكون وجد المهاجم الذي يسعى وراءه في وسط الملعب من خلال مبادلة فوسينيتش (30 عاماً) بغوارين (27 عاماً).

من جانبه، يجد مدرب إنتر ميلان والتر ماتزاري ضالته في فوسينيتش كمهاجم صريح لإشراكه الى جانب الارجنتيني رودريغو بالاسيو.