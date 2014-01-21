ليفورنو يغيّر مدربه للمرة الثانية خلال 8 أيام

اعلن ليفورنو الايطالي، اليوم الثلاثاء، انه عين دومينيكو دي كارلو كمدرب جديد له خلفا لاتيليو بيروتي الذي استلم الاشراف على الفريق، الاثنين الماضي، بعد اقالة دافيدي نيكولا.

وجاء الاستغناء عن بيروتي بعد ساعات معدودة على الهزيمة امام روما في ارض الاخير صفر-3 في الدوري المحلي، علما بان التخلي عن نيكولا (40 عاما) جاء بعد خسارة الفريق في سبع مباريات من اصل الثماني الاخيرة.

اما بالنسبة للمدرب الجديد دي كارلو (49 عاما) الذي لعب لليفورنو موسم 2000-2001، فهو درب بارما وكييفو (مرتان) وسمبدوريا سابقا.

ويحتل ليفورنو حاليا المركز 19 قبل الاخير برصيد 13 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات فقط و4 تعادلات من اصل 20 مباراة.