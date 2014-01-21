نائب رئيس برشلونة يعتذر إلى ميسي

المصدر: برشلونة - د ب أ

اعتذر خافيير فاوس، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني للشؤون الاقتصادية، إلى لاعب الفريق الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بعد أسابيع من تصريحاته عن ميسي.

وتراجع فاوس عن تصريحاته السابقة وقال: "أفضل لاعب في العالم يستحق أفضل عقد في العالم من الناحية المالية".

وأثار فاوس الجدل في ديسمبر الماضي عندما قال إنه لا يرى سببا "لتحسين عقد ميسي"، مشيراً إلى أن النادي رفع قيمة عقد ميسي قبل فترة وجيزة.

وأثارت هذه التصريحات حفيظة ميسي الذي رد عليها قائلاً: "إنك لا تعرف شيئاً عن كرة القدم".

واستغل فاوس مؤتمراً صحافياً بالنادي مساء أمس الاثنين لتأكيد عدوله عن هذه التصريحات واعتذاره للاعب وذلك في أول ظهور عام لفاوس منذ تصريحاته المثيرة للجدل في الشهر الماضي.

وقال فاوس في المؤتمر الصحافي: "هذا الموضوع أغلق.. ليو (ميسي) هو أفضل لاعب في العالم. كان أفضل لاعب في العالم وهو الآن أيضاً أفضل لاعب في العالم بغض النظر عن الجوائز".

وأضاف "أفضل شيء للنادي هو أن أفضل لاعب في العالم مازال يرتدي قميص الفريق. المشروع الاقتصادي لبرشلونة لا يمكن فهمه بدون ميسي".