هل اقترب رحيل بلاتر؟

تناقلت بعض الوسائل الاعلامية العالمية خبر مفاده ان الأمين العام السابق للفيفا السيد شامبين سيعقد مؤتمرا صحافيا يعلن فيه ترشحه لرئاسة الفيفا بعد كأس العالم في البرازيل وهذا الفرنسي سيكون ثاني شخصية فرنسية ترشح لهذا المنصب حيث من المتوقع ان يكون بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي واللاعب الفرنسي الدولي السابق بترشيح نفسه لاحقا... بالمقابل أعلن بلاتر بأنه مازال يستطيع العطاء في الفيفا وموضوع ترشحه سيحدده في يونيو القادم .

طبعا مثل هذه الاخبار يجب ان تأخذ على محمل الجد وان المنافسة على منصب الرئاسة القادمة للفيفا ستكون على أشدها بين الاوروبيين وان كنت او متأكدا بأن الفرنسي ميشيل بلاتيني سيكون هو الأرجح بالفوز لهذا المنصب العالمي والذي يعادل شهرته شهرة بعض من رؤساء دول العالم.... ان التقلد بهذا المنصب سيكون ذا ثمن غال لمن يفكر في ان يكون رئيسا للفيفا... فالمشاكل في المجال الرياضي بدأت بالزيادة وقد تكون الكرة العالمية وبطولاتها ربما تواجه متاعب ومشاكل سياسية واقتصادية من شأنها ان تلغي او تغير او ترشح مدنا جديدة لأكبر مسابقة جماعية ولاستضافة أشهر المسابقات الرياضية العالمية... الا وهي نهائيات كرة القدم العالمية .

وقد نقرأ او نسمع بترشيح آخر من دول اوروبية عريقة او من دول عربية وبالتحديد من الخليج العربي... وهذا ليس بالمستبعد ولكن أكيد من المستبعد ان يترأس الفيفا شخص عربي.... تعلمون لماذا... السبب بسيط لان من يدير الفيفا هم المافيا في اوروبا... وليس أدل على ذلك ما حدث للاخ بن همام... والشاطر يفهم.

نقلاً عن "النهار" الكويتية