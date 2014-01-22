الراهب: لم أفرح بالهدف بسبب رئيس النصر

أكد حسن الراهب، مهاجم فريق النصر السعودي، أنه لم يحتفل بالهدف الثمين الذي أحرزه في مباراة الشباب ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد في الأشواط الإضافية حتى يوصل رسال بطريقة مؤدبة الى إدارة ناديه والجمهور النصراوي، وقال: "أنا لا أحب أن أتجه إلى الإعلام وأكشف ما يدور في الكواليس؛ لذلك فضلت أن أوصل رسالة بطريقة مؤدبة ولا تنتقص من أحد، وأتمنى أن تكون وصلت الى الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي خصيصاً".

وكشف الراهب أن عدم احتفاله بالهدف لا يعني عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق النصراوي أو عدم احترامه للشعار أو الجماهير، وقال: "من الداخل كنت فرحاً جداً بالهدف، لكن أردت أن أظهر بهذه الصورة حتى تصل رسالة مفادها أن الراهب يشعر بالألم".

ورفض أن يكشف توضيحات أخرى إلا أنه ألمح إلى أن الأمور المادية وتجديد العقد مع ناديه النصر يتولاها مدير أعمال أحمد القرون.