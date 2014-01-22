القضاء الإسباني "يحاصر" رئيس نادي برشلونة

قرر القضاء الاسباني، الأربعاء، الاستماع الى الدعوى المقدمة ضد رئيس نادي برشلونة لكرة القدم ساندرو روسيل بشأن صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار من سانتوس الصيف الماضي.

وأصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد، بابلو روس، حكماً بقبول القضية لكنه أشار الى عدم وجود أي "استعجال أو ضرورة" للاستماع الى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبراً أن محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة يعتبرون "عناصر كافية" للمضي قدماً بالقضية.

ويأتي قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الحالي الادعاء العام في المحكمة الوطنية من أجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة في ما يخص صفقة ضمه نيمار من سانتوس مقابل 57 مليون يورو.

وتقدم أحد الـ"سوسيوس"، وهم المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه ايضاً، بشكوى ضد رئيس برشلونة، متهماً اياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ الـ57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار.

وأشار المدعي العام، خوسيه بيرالس، في الطلب الذي تقدم به الى المحكمة، الى وجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار، طالباً باتخاذ سلسلة من الاجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال اللاعب.

واتهم المشجع العضو في برشلونة جوردي كاسيس رئيس النادي روسيل باختلاس 40 مليون يورو من صفقة التعاقد مع نيمار الصيف الماضي، مشدداً على مسألة التكتم في الكشف عن تفاصيل الصفقة التي شكك فيها الادعاء العام بعدما اعتبر ان هناك تناقضاً في العقود التي قدمها برشلونة بأمر من القاضي حول الوجهة الحقيقية لمبلغ الـ40 مليون يورو.

وقد أقر روسيل امس الاول الاثنين ان صفقة انتقال نيمار كلفت 57 مليون يورو، مضيفاً في مؤتمر صحافي: "أؤكد أنه كلفنا 57 مليون يورو وأطلب من القاضي قبول دراسة الشكوى حتى نستطيع البرهان على ذلك. كل شيء مشروع".

وكان برشلونة أكد رسمياً انه دفع مبلغ 5ر17 مليون يورو الى نادي سانتوس و40 مليون الى شركة "ان اند ان" من اجل الحصول على خدمات نيمار، لكنه تخفى وراء "السرية" لعدم كشف تفاصيل الصفقة.

وأشارت صحيفة "ألموندو" إلى أن برشلونة دفع مبلغ 95 مليون يورو للحصول على نيمار، واستندت الى "عقود موقعة بين النادي واللاعب" استطاعت الاطلاع عليها، وهو الأمر الذي دفع القاضي اليوم الى الطلب من لجنة محققين السفر الى البرازيل من أجل الحصول على نسخة من العقد الذي كان يربط النجم البالغ من العمر 21 عاماً بفريقه السابق سانتوس.

كما طلب القاضي من نيمار تقديم العقد الذي وقعه مع شركة "ان اند ان" التي تنازل لها عن حقوقه المالية المستقبلية، علماً بأن اللاعب البرازيلي الذي سيغيب عن ناديه من 3 الى 4 أسابيع بسبب التواء في الكاحل، أكد الاسبوع الماضي انه "لا يوجد أي شيء غير مشروع" في عملية الانتقال.