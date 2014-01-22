الهلال والنصر ينعشان اتحاد القدم مالياً

رفع تأهل فريقي الهلال والنصر الى نهائي كأس ولي العهد السعودي حظوظ نجاح لجنة التسويق والمالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الحصول على راعٍ للمباراة النهائية والمقرر إقامتها في الأول من فبراير على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتسعى اللجنة منذ أيام مضت الى الاتفاق مع إحدى الجهات للحصول على حقوق الرعاية مقابل مبلغ مالي ينعش خزينة اتحاد القدم، بيد أن تأهل فريقي الشباب أو الفتح كان سيضعف قيمة المباراة النهائية لعدم حظوة لفريقين بشعبية جماهيرية كبيرة ومتابعة إعلامية واسعة مقارنة بفريقي الهلال والنصر.

وينتظر أن تعلن اللجنة خلال الساعات المقبلة عن اسم الجهة الراعية التي ستحصل على حقوق الدعاية والإعلان في المباراة النهائية، بعد أن نجحت الشركة في التوقيع مع أحد المصارف التجارية لرعاية قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين مقابل مليون ريال.