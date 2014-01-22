الهلال يتمسك بعرضه للاعبه عبدالعزيز الدوسري

تواصل إدارة نادي الهلال السعودي مساعيها الحثيثة لتجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول عبدالعزيز الدوسري والذي قارب على دخول الفترة الحرة والتي تخوله بالتوقيع مع أي نادٍ دون العودة لفريقه.

وتؤكد مصادر "العربية.نت" أن الاختلاف بين الطرفين يعود الى إصرار الإدارة الهلالية بأن يكون عقد اللاعب مجزءاً بين مبلغ ثابت ومتغيرات، حيث اشترطت مشاركة اللاعب عبدالعزيز الدوسري في 60% من مباريات الموسم كلاعب أساسي لاستلام كامل العقد البالغ 6 ملايين في السنة الواحدة لمدة خمس سنوات، وهو ما رفضه اللاعب تماماً، حيث يرغب في تسليمه كامل عقده مجزءاً على عدد السنوات الخمس ليصبح الإجمالي 30 مليون ريال حتى عام 2019.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الإدارة الهلالية لن تضيف أي مميزات على عرضها، لاسيما أنها لمست رغبة اللاعب في البقاء وتنتظر رد وكيل أعماله خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن اللاعب نواف العابد كان قد وقّع في الصيف الماضي عقده الجديد مع ناديه الهلال بنفس الصيغة التي تطالب من خلالها الإدارة لاعبها عبدالعزيز الدوسري، في سياسة جديدة من قبل النادي العاصمي لحسم ملفات تجديد عقود اللاعبين الشباب الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء مستقبلاً.