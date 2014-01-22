رئيس الشباب: إقالة المدرب قرار صعب

شدد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، على أنه لا يحب اتخاذ القرارات المتسرعة بعد نهاية أي مباراة يخسرها فريقه، وقال: "إقالة الجهاز الفني قرار صعب ويجب اتخاذه بعد دراسة وتروٍّ بعيداً عن التسرع والانفعال، لذلك سنجتمع مع المدرب خلال الساعات المقبلة ونناقشه في ما قدمه الفريق خلال مباراة النصر، وبناءً عليه سنتخذ قرارانا، إما تغيير الجهاز الفني أو تجديد الثقة به".

ودافع البلطان عن فريقه رغم خسارته في المباراة التي جمعته مع النصر ضمن دور نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي، وقال: "قدّمنا مباراة تكتيكية، وكنا جيدين، ولم نستحق الخسارة، كانت هناك فرصتان لو سجلها فريقي لغيرت مجرى المباراة".