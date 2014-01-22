شباك ريال مدريد "نظيفة" في عام 2014

حافظ وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي ريال مدريد، على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في عام 2014، وذلك بعدما حقق نتيجة الفوز (1-0) على فريق إسبانيول، في المباراة التي أقيمت على ملعب كورنيلا ألبرات، ضمن ذهاب دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا.

وواصل فريق العاصمة الإسبانية عروضه القوية على الصعيد الدفاعي، حيث حافظ الفريق الملكي على شباكه نظيفة للمباراة السادسة على التوالي منذ بداية العام الميلادي الجديد 2014.

وكانت المرة الأخيرة التي تهتز فيها شباك الفريق الملكي في 22 ديسمبر الماضي، عندما تمكن فالنسيا من تسجيل هدفين في مرماه في اللقاء الذي انتهى بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وخاض فريق "اللوس بلانكوس" ست مباريات رسمية أمام سيلتا فيغو، وأوساسونا ذهابًا وإيابًا، وإسبانيول، وريال بيتيس، وأخيرًا إسبانيول مرة أخرى، دون أن يتمكن أي منهم من هز شباك نادي العاصمة الإسبانية.

وحافظ حامي عرين النادي الملكي، دييغو لوبيز، على عذرية شباك فريقه في المباريات التي خاضها فريقه في الدوري حتى الآن، أمام سيلتا فيغو، إسبانيول، وريال بيتيس.

في حين تمكن زميله، إيكر كاسياس، من الحفاظ على نظافة شباك فريقه في المباريات الثلاث التي خاضها "الريال" في بطولة كأس ملك إسبانيا، أمام كل من، أوساسونا ذهابًا وإيابًا، وإسبانيول.

وضرب كاسياس عصفورين بحجر واحد، حيث حافظ على شباك فريقه نظيفة منذ بداية العام الجديد، كما سجّل رقماً قياسياً بالحفاظ على نظافة شباكه طوال 502 دقيقة.

واستطاع قائد المنتخب الإسباني، والذي يُشارك في مباريات فريقه في بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، من الحفاظ على نظافة شباكه منذ الهدف الذي مني به مرماه أمام غالطه سراي في لقاء دوري الأبطال الذي أقيم في 27 نوفمبر الماضي.