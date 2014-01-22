"شبيه" روني.. "عامل ملعب" في تشلسي

أثارت صورة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهر فيها أحد عمال ملعب "ستامفورد بريدج" الخاص بنادي تشلسي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، وبدا الشبه واضحاً بينه وبين نجم "الشياطين الحمر" واين روني.

ويظهر في الصورة العامل بالقرب من مقاعد بدلاء تشلسي. وذكرت الصحيفة أن زيارة مان يونايتد لمعقل تشلسي لم تنته بهزيمة قاسية فقط، بل شهدت ظهور النجم الأول للفريق كما لو أنه انتقل لتشلسي، الساعي بكل قوة للحصول على خدمات اللاعب.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تناقل صورة "شبيه روني" على نطاق واسع وسط تعليقات ساخرة، بفعل الشبه الكبير بينهما، فيما اعتبر بعض أنصار "البلوز" الصورة "فأل خير" على قرب التحاق "الفتى الذهبي" بفريقهم.

ويطمح البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب تشلسي، بكل قوة للتعاقد مع روني، الذي ألمح أكثر من مرة إلى رغبته في مغادرة ملعب "أولدترافورد"، وقد رجّحت بعض الصحف الإنجليزية، اليوم، إبرام صفقة تبادلية، يتم بموجبها انتقاله لتشلسي، مقابل حصول يونايتد على خدمات الإسباني خوان ماتا.