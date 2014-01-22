ميدو.. مديراً فنياً للزمالك المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم تعيين مهاجمه الدولي السابق أحمد حسام "ميدو" مديراً فنياً للفريق الاول خلفاً لحلمي طولان الذي تمت إقالته أمس الثلاثاء.

وأعلن رئيس نادى الزمالك كمال درويش عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة مساء أمس والذى امتد الى الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء، أن الجهاز الفني المعاون لميدو يتكون من أحمد عبدالحليم مديراً للكرة، وعبدالرحيم محمد مدرباً عاماً، وطارق السيد مدرباً مساعداً، وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى.

وشهد تعيين ميدو جدلاً كبيراً كونه اعتزل اللعب حديثا في يونيو الماضي، ولم يخض أي دورات تدريبية داخل أو خارج مصر، ولا يحمل رخصة تدريب، حيث أبدى رئيس النادى عدم ترحيبه بالتعاقد مع ميدو في الوقت الذي أصر عدد من أعضاء مجلس الادارة وهم: أيمن يونس وأحمد مرتضى منصور وهاني شكري على إسناد المهمة له.