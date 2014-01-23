أودينيزي يفجر المفاجأة ويطيح بـ"ميلان" من الكأس

المصدر: روما - د ب أ

فجر فريق أودينيزي مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بمضيفه ميلان من دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف الأربعاء.

وتعرض ميلان للهزيمة في ثاني مباراة يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد كلارنس سيدورف بعد أن فاز الفريق على فيرونا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

وفشل ميلان في الحفاظ على الهدف المبكر الذي تقدم به في الدقيقة السابعة عن طريق ماريو بالوتيلي، الذي استغل عرضية متميزة من زميله البرازيلي روبينيو.

وحصل أودينيزي على ضربة جزاء قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول أحرز منها لويس موريل هدف التعادل للفريق الضيف.

وقبل12 دقيقة من نهاية المباراة خطف نيكو لوبيز هدف الفوز لأودينيزي بعدما اقتنص الكرة من روبينيو وشق طريقه صوب المرمى قبل أن يسدد كرة قوية عرفت طريقها للشباك.

وانضم أودينيزي إلى روما في المربع الذهبي بعد أن فاز نادي العاصمة على ضيفه يوفنتوس بهدف نظيف مساء الثلاثاء.