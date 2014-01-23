الأولمبي السعودي يواجه الأردن في نصف نهائي كأس آسيا

تلتقي السعودية مع الأردن، ويلعب العراق مع كوريا الجنوبية، غداً الخميس، في نصف نهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 22 عاماً التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط حتى 26 يناير الجاري.

في المباراة الأولى، يسعى المنتخبان السعودي والأردني لبلوغ المباراة النهائية بعد أن قدما مستويات فنية جيدة، حيث بلغ الأول الدور نصف النهائي بحلوله وصيفاً في مجموعته بعد الفوز على أوزبكستان والصين والخسارة من العراق قبل أن يتجاوز المنتخب الأسترالي في ربع النهائي، أما المنتخب الأردني فقد تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على عمان وميانمار، والتعادل مع كوريا قبل أن يتجاوز الإمارات في ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية، يخوض العراق مواجهة صعبة أمام كوريا الجنوبية، فتأهل الأول إلى نصف النهائي بعد تصدره للمجموعة الرابعة بفوزه على السعودية وأوزبكستان والصين، محققاً العلامة الكاملة، قبل أن يفوز على اليابان في دور الثمانية، أما كوريا الجنوبية فتأهلت بعد الفوز على عمان وميانمار والتعادل مع الأردن، ثم تخطت سوريا في ربع النهائي.