الشباب السعودي يقيل مدربه فيريرا ويعين السويح

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إقالة مدربه البلجيكي إيمليو فيريرا، بسبب تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الخامس في جدول الترتيب.

وأوضح نادي الشباب في بيان له عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان، قرر إقالة مدرب الفريق البلجيكي إيمليو فيريرا، وتكليف مدرب الفريق الأولمبي عمار السويح بمهمة تدريب الفريق الأول خلال الفترة الحالية لحين التعاقد مع أحد المدربين الأجانب.

وأضاف البيان أن إقالة مدرب الفريق البلجيكي، إيمليو فيريرا، جاءت "عقب تراجع مستوى الفريق هذا الموسم، ونتج عنها خروج الفريق من نصف نهائي كأس ولي العهد، واحتلاله مراكز متأخرة في جدول الترتيب".