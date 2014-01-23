المغربي الزهر يلدغ برشلونة.. بعد ريال مدريد

نجح مهاجم نادي ليفانتي الإسباني، الدولي المغربي نبيل الزهر، في هز شباك نادي برشلونة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الأربعاء، على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" ضمن ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وافتتح اللاعب المغربي، باب التسجيل لفريقه بالدقيقة 31 من زمن مباراته أمام برشلونة، والتي فاز فيها الفريق الكاتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك بعد أن استغل تكتلاً دفاعياً كبيراً للاعبي الفريقين في منطقة عمليات البارسا، قبل أن يسدد الكرة بيسراه على يسار حامي عرين البلاوغرانا، خوسيه مانويل بينتو.

ودخل "الزهر" تاريخ كرة القدم العربية، وذلك باعتباره "ثاني" لاعب عربي يحظى بشرف زيارة شباك قطبي الكرة الإسبانية (ريال مدريد، وبرشلونة)، إذ كان اللاعب المغربي قد نجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه ليفانتي في مرمى ريال مدريد، في المباراة التي فاز فيها نادي العاصمة الإسبانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يسبق لأي لاعب عربي أن حظي بشرف التسجيل في عملاقي الكرة الإسبانية (برشلونة، وريال مدريد) سوى اللاعب المصري السابق، والمدير الفني الحالي لنادي الزمالك، أحمد حسام الشهير بـ"ميدو".

وأحرز نجم الكرة المصرية السابق هدفاً -رفقة فريقه السابق أياكس أمستردام- في شباك الفريق الكاتالوني "برشلونة" خلال بطولة أمستردام الودية عام 2001، كما سجّل هدفاً آخر مع نادي مرسيليا الفرنسي في شباك نادي ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2003-2004.

من جانب آخر، بات اللاعب المغربي نبيل الزهر، أول لاعب إفريقي يحرز في شباك نادي برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا منذ هدف اللاعب النيجيري فينيدي في 28 يونيو عام 1997.