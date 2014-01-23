النصر يقترب من تجديد عقد مهاجمه حسن الراهب

يبدو أن الرسالة التي أراد حسن الراهب، مهاجم فريق النصر السعودي، إيصالها الى رئيس ناديه الأمير فيصل بن تركي قد أثمرت عن تحرك سريع من الإدارة النصراوية لتجديد عقده الاحترافي وتأمين مستقبله مع النادي العالمي.

وفتحت الإدارة الصفراء خطاً ساخناً مع أحمد القرون، وكيل أعمال الراهب، لبحث أمر تجديد العقد والتوصل الى مبلغ مرضي للطرفين يتم بموجبه بقاء الراهب لاعباً نصراوياً في الأعوام المقبلة.

وكان الراهب قد فضل عدم الاحتفال بالهدف الثمين الذي أحرزه في الشوط الاضافي الاول في مرمى الشباب وتأهل النصر بفضله الى المباراة النهائية لمنازلة الغريم التقليدي الهلال في الأول من فبراير على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وبعد المباراة أكد الراهب لبرنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس ويعرض على قناة العربية أنه يشعر بالألم وأراد أن يعبر عن ذلك بطريقة مؤدبة دون تصعيد الموقف اعلامياً واقتراف أي خطأ بحق النصراويين، متمنياً أن تصل الرسالة الى الامير فيصل بن تركي.