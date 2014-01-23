رونالدو.. يتربع على عرش هدافي العالم لعام 2013

تربع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على عرش ترتيب هدافي العالم عن العام الماضي 2013، وذلك طبقاً للتصنيف السنوي الذي أصدره الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS".

وأعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء "IFFHS" عن القائمة الرسمية لهدافي العالم لعام 2013، ونجح اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تحقيق لقب هداف العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، فقد أصبح مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، أول لاعب برتغالي يتمكن من التتويج بهذا اللقب منذ إنشاء الجائزة في 1991، وثاني لاعب من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بعد راؤول غونزاليس الذي تُوج بلقبها عام 1999.

وأزاح رونالدو منافسه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن عرشه للمرة الثانية، فبعد أن خطف منه لقب جائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنوياً لأفضل لاعب في العالم، نجح "الدون" في خطف جائزة هداف العالم والتي احتكرها اللاعب الأرجنتيني في العامين الماضيين، وذلك بعد أن أحرز 25 هدفاً في عام 2013 بواقع 9 أهداف دولية مع المنتخب البرتغالي، و16 هدفاً رفقة ناديه ريال مدريد في مختلف المسابقات القارية.

واكتفى مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بالمركز الخامس، برصيد 15 هدفاً، في الوقت الذي حل فيه لاعب مغمور من جزر المالديف، علي أشفاق، وصيفاً لرونالدو برصيد 23 هدفاً ، وجاء في المركز الثالث الدولي التونسي عصام جمعة برصيد 20 هدفاً، تاركاً السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المركز الرابع برصيد 18 هدفاً.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعتمد في تصنيفه على الأهداف التي سجلت مع المنتخبات الوطنية من جهة، وعلى الأهداف التي سُجلت في مختلف المنافسات القارية مع الأندية من جهة أخرى.