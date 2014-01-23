ريال مدريد يتعاقد رسمياً مع البرازيلي ويليان

توصل نادي ريال مدريد الإسباني، إلى اتفاق رسمي مع مهاجم نادي سانتوس البرازيلي، ويليان جوزيه، يتم بموجبه انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الثاني بالنادي الإسباني، اعتباراً من الموسم الحالي.

وأعلن نادي العاصمة الإسبانية عن تعاقده رسمياً مع مهاجم نادي سانتوس البرازيلي، ويليان جوزيه، وفق ما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة المقربة من أسوار ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، فإن اللاعب البرازيلي الملقب بـ"نيمار الجديد" سيقود الفريق الرديف لنادي ريال مدريد "ريال مدريد كاستيا"، والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن ويليان قد غادر الأراضي البرازيلية، متوجهاً صوب العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للتوقيع لنادي ريال مدريد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، في صفقة مشابهة لصفقة مواطنه كاسيميرو في الموسم الماضي، والذي وقع معه الريال على سبيل الإعارة قبل أن يكمل شراءه بـ6 ملايين يورو.

ويقبع فريق "كاستيا" في أسفل ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، الأمر الذي حدا بإدارة "ريال مدريد" لإبرام عدة صفقات خلال موسم الانتقالات الشتوية، على رأسها التعاقد مع ويليان الذي يتمتع بقدرات فنية عالية، إلى جانب مواطنه لاعب نادي فيغيرنس، بابلو فيليب تيكسيرا.

وسيكون "نيمار الجديد" تحت تصرف المدير الفني للفريق الأول بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في أي وقت، لا سيما أن الأخير يملك حق تصعيد اللاعب للفريق الأول بنادي العاصمة الإسبانية.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، قد أحرز 12 هدفاً في 22 مباراة خاضها مع ناديه سانتوس هذا الموسم، كما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 سنة عام 2011.