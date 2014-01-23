ريال مدريد يرغب في التعاقد مع "روني"

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني، رغبته الكبيرة في ضم مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الإنجليزي واين روني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، فقد وضع نادي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد، نصب عينيه التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، واين روني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعزيز الخط الهجومي لدى النادي الملكي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نادي "ريال مدريد" قد وجه أنظاره نحو التعاقد مع "الغولدن بوي"، وذلك كخطة بديلة في حال فشل الفريق الإسباني بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وأشارت "التلغراف" إلى أن النادي الإسباني، سيُعول كثيراً على مهاجمه البرتغالي واللاعب الأفضل في العالم، كريستيانو رونالدو، من أجل إقناع زميله السابق في مانشستر يونايتد، واين روني، باللحاق به إلى ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة نادي "اللوس بلانكوس" قد أبدت استعدادها لدفع مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك لإقناع الفتى الذهبي بالانتقال إلى صفوف الفريق الإسباني.

من جانبها، كشفت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية عن نية نادي ريال مدريد الإسباني التقدم بعرض رسمي لضم مهاجم مانشستر يونايتد، واين روني.

ووفقاً للصحيفة الإنجليزية، فإن نادي "ريال مدريد" سيفاضل بين ثلاثة أسماء وهم (الإنجليزي واين روني، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والكولومبى راداميل فالكاو)، وذلك لتشكيل جبهة هجومية نارية رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والويلزي غاريث بيل.

ورشحت "دايلي ميل" روني للانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية، وذلك في ظل صعوبة تخلي نادي مانشستر سيتي عن خدمات مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، ونظراً لارتباط الكولومبي راداميل فالكاو بعقد طويل الأجل مع فريقه موناكو الفرنسي.